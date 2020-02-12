Мурило не исключил возможности выступления за сборную России

Защитник московского «Локомотива» Мурило Серкейра высказался о возможности выступления за национальную команду России.



«Почему бы и нет, но на всё воля божья. Только он ведёт нас по жизни и подсказывает правильный путь. Я не живу ни прошлым, ни будущим, я живу настоящим. Чтобы добиться успеха, нужно хорошо выполнять свою работу. Поэтому тренируюсь и стараюсь показать всё, на что способен изо дня в день», — приводит слова Мурило «RT на русском».



Мурило перешёл из «Крузейро» в «Локомотив» летом 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Локомотив» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.