Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о ходе восстановления после операции на лодыжке, которую он перенёс в начале января.



Напомним, Погба испытывал проблемы с лодыжкой в течение практически всего нынешнего сезона. В конце декабря прошлого года французский хавбек смог выйти на поле в двух матчах, но уже в начале января снова выбыл из строя.



«Четыре недели после операции. Чувствую себя хорошо», — сказал Погба в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Погба принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и сделал две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков в 25 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.