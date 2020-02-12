Погба рассказал о ходе восстановления после операции
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о ходе восстановления после операции на лодыжке, которую он перенёс в начале января.
Напомним, Погба испытывал проблемы с лодыжкой в течение практически всего нынешнего сезона. В конце декабря прошлого года французский хавбек смог выйти на поле в двух матчах, но уже в начале января снова выбыл из строя.
«Четыре недели после операции. Чувствую себя хорошо», — сказал Погба в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Погба принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и сделал две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков в 25 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Погба успешно перенёс операцию на лодыжке
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