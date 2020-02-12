Организация «Футбол против расизма в Европе» назвала оскорбительной шутку Тарасова

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на новый пост полузащитника Дмитрия Тарасова в «Инстаграме». Ранее футболист выложил фото с человеком азиатской внешности, указав на него стрелочками с надписью «коронавирус».

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы всё больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», — приводит слова пресс-службы FARE РИА «Новости».

Ранее полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли подвергся резкой критике после публикаций роликов в Snapchat, в которых он шутил о коронавирусе. Некоторые обвинили футболиста в расизме. Алли принёс извинения, но Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать хавбека за подобное поведение и действия.