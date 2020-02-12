Тульский «Арсенал» проиграл солигорскому «Шахтёру» в товарищеском матче
В товарищеском матче на сборе Турции тульский «Арсенал» встретился с солигорским «Шахтёром». Игра прошла на стадионе «Мардан» и завершилась победой белорусской команды со счётом 3:2.
Голами в составе тульского «Арсенала» отметились нападающий Евгений Луценко, забивший на 18-й минуте, и полузащитник Горан Чаушич, отправивший мяч в ворота «Шахтёра» в начале второго тайма, на 48-й минуте. Эта контрольная встреча стала заключительной для тульского «Арсенала» на втором тренировочном сборе в Турции.
В турнирной таблице чемпионата России «Арсенал» занимает шестое место. В активе тульской команды 25 очков после 19 туров. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
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