Маркизио: как-то после бурной ночи решил поспать в машине рядом с базой «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что в юности его поведение нельзя было назвать примерным. Итальянец рассказал, как нарушал режим в начале своей карьеры.
«Я не умел вовремя остановиться, особенно когда был моложе. Я совершал множество идиотских поступков.
Когда мне было 18 или 19 лет, я тренировался с первой командой, которую возглавлял Фабио Капелло. После бурной ночи я решил поспать в машине рядом с базой. Утром я проснулся от сигнала машины Алессандро Дель Пьеро. Он похвалил меня за пунктуальность, не зная, что я спал в машине», — цитирует Маркизио DAZN.
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм он провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля 2019 года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
- 12 февраля 2020
-
19:39
-
19:30
-
19:17
-
19:14
-
19:03
-
18:57
-
18:40
-
18:37
-
18:32
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:45
-
17:34
-
17:32
-
17:19
-
17:13
-
17:08
-
17:02
-
16:59
-
16:44
-
16:38
-
16:27
-
16:06
-
16:05
-
15:38
-
15:35
-
15:20
-
15:16
-
15:07
-
14:59
-
14:35
-
14:22