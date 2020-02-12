Маркизио: как-то после бурной ночи решил поспать в машине рядом с базой «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что в юности его поведение нельзя было назвать примерным. Итальянец рассказал, как нарушал режим в начале своей карьеры.

«Я не умел вовремя остановиться, особенно когда был моложе. Я совершал множество идиотских поступков.

Когда мне было 18 или 19 лет, я тренировался с первой командой, которую возглавлял Фабио Капелло. После бурной ночи я решил поспать в машине рядом с базой. Утром я проснулся от сигнала машины Алессандро Дель Пьеро. Он похвалил меня за пунктуальность, не зная, что я спал в машине», — цитирует Маркизио DAZN.

Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм он провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля 2019 года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.