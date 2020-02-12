Брат Ерёменко: я считаю чудом, что Роман после двух лет паузы показывает такой уровень

Бывший полузащитник «Сатурна» Алексей Ерёменко рассказал, как в его семье переживали дисквалификацию брата, полузащитника «Ростова» Романа Еремёнко. Он в конце 2016 года был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

«Да, эта тема нелёгкая для нашей семьи. Период был тяжёлый. Шок. Мама с папой, конечно, больше всех переживали. Никто не мог даже представить, что такое могло случиться. Эти два года я с Ромой очень близко был. Видел, как всё происходило, все трудности. Видел, как он ждал и верил, что может вернуться. После двух лет простоя очень трудно вернуться в большой футбол.

Обидно было, что ему нельзя было тренироваться с командой официально. Он тренировался в Хельсинки по выходным с дворовой командой. Было страшно смотреть на ту работу, которую он проделывал за шесть месяцев до окончания дисквалификации. Это убивание себя бешеным бегом. Он бегал, носился каждый день. Он ни килограмма не прибавил. Я считаю чудом то, что после двух лет паузы он показывает такой уровень, на котором он находится в данный момент.

Это большой удар по его карьере. Когда его дисквалифицировали, он был на самом пике. Забивал и отдавал почти в каждой игре за ЦСКА. Это очень печально. Слава богу, что это позади всё. Он показывает хорошую игру и радует болельщиков «Ростова», — сказал Алексей Ерёменко в интервью YouTube-каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».