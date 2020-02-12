Мостовой – о Мурило: может, дадим объявление «Паспорт всем, кто хочет играть за Россию»?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова защитника московского «Локомотива» Мурило Серкейры, который ранее не исключил возможности выступления за национальную команду России.
«Возможная натурализация Мурило — это кошмар, конечно. К его словам стоит относиться с улыбкой и иронией. Надо немножко посмеяться, но подобные заявления уже начинают не нравиться. В такой огромной стране, как Россия, должны играть свои футболисты. Мы не можем так сделать? Это смешно.
Я не понимаю, кто вбивает легионерам в голову эту мысль? Уже натурализовали Ари. Сейчас о нём уже никто не вспоминает. Я говорил: «Зачем?», а остальные говорили, что надо, но через месяц мои слова подтвердились, его никто больше не вызывал после того единственного сбора. У нас на каждом углу кричат, что слабые школы и не хватает ни денег, ничего. Может, объявление дадим в газету? «Сделаем паспорта всем, кто хочет играть за сборную России. Присылайте ваши заявки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 12 февраля 2020
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