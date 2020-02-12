Мальдини: Ибрагимович меня удивил, он сразу принёс пользу «Милану»

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини признался, что был удивлён игрой форварда команды Златана Ибрагимовича. 38-летний швед вернулся в «Милан» во время зимнего трансферного окна после того, как он стал свободным агентом. В матче 23-го тура Серии А с «Интером» (2:4) Ибрагимович стал автором гола и результативной передачи. Он стал самым возрастным игроком, отличившимся в миланском дерби.
«Если проанализировать игру с «Интером», то мы видели фантастический первый тайм в исполнении «Милана». Это была наша лучшая игра за пять лет, на мой взгляд.
Да, есть некоторые проблемы, мы знаем об этом и работаем, чтобы их устранить. «Милан» не идеален. Мы не должны проигрывать игры, в которых не заслуживаем поражения.
Ибрагимович меня удивил. Не потому, что он является великим игроком, а в плане своей физической готовности. Он тренировался самостоятельно, но сразу принёс пользу «Милану». Он два месяца не выходил на поле в официальных матчах, но сразу проявил себя», — цитирует Мальдини Football Italia.
- 12 февраля 2020
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