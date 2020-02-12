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«Интер» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 12 февраля в 22:45

«Интер» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 12 февраля в 22:45
Футбол / Италия 0

Сегодня, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Наполи».

В 1/4 финала Кубка Италии миланский «Интер» обыграл «Фиорентину» со счётом 2:1, а «Наполи» оказался сильнее римского «Лацио» (1:0). Ответная встреча «Наполи» и миланского «Интера» в полуфинале Кубка Италии состоится 5 марта на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.

В другом полуфинале Кубка Италии встретятся «Милан» и туринский «Ювентус». Первая игра пройдёт завтра, 13 февраля. Напомним, действующим обладателем Кубка Италии является «Лацио».

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