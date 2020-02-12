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«Спартак» выставил кубок турнира в Катаре в клубном музее

«Спартак» выставил кубок турнира в Катаре в клубном музее
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» выставил в музее на «Открытие Арене» кубок, который команда завоевала на выставочном турнире в Катаре.

«До 25 февраля каждый посетитель наших экскурсионных туров может сфотографироваться с 17-килограммовым трофеем.

Пока он находится в открытом доступе, а затем Кубок отправится на своё законное место — в витрину с другими многочисленными трофеями, завоёванными «Спартаком», — говорится в сообщении пресс-службы москвичей.

В заключительном матче турнира «Спартак» обыграл белградский «Партизан» со счётом 3:2. Голами в составе московской команды отметились нападающие Александр Соболев и успешно реализовавший пенальти Эсекьель Понсе, а также полузащитник Роман Зобнин.

Москвичи во второй раз выиграли это соревнование. Участие в турнире принимали также «Локомотив» и «Ростов».

«Спартак» обыграл «Партизан» и выиграл турнир в Катаре
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