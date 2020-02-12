Баллак: у «Баварии» есть большое преимущество над «Челси» в ЛЧ из-за неопытности Лэмпарда
Бывший футболист «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак высказался о противостоянии мюнхенцев и лондонцев в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бавария» является фаворитом этого противостояния по многим причинам. В пользу мюнхенцев говорит опыт. Запрет «Челси» на трансферы заставил их больше использовать молодых игроков. Их наставник — новичок, он неопытен в своей работе. Это является большим преимуществом для «Баварии». Уровень результативности игроков «Баварии» — ещё один плюс мюнхенцев. Они более стабильны, чем прошлой осенью», — приводит слова Баллака Goal.com.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится 25 февраля в Лондоне. Ответная игра пройдёт в Мюнхене 18 марта.
Читайте также
- 12 февраля 2020
-
21:06
-
21:06
-
21:00
-
20:46
-
20:30
-
20:22
-
20:11
-
20:03
-
19:56
-
19:52
-
19:39
-
19:30
-
19:17
-
19:14
-
19:03
-
18:57
-
18:40
-
18:37
-
18:32
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:45
-
17:34
-
17:32
-
17:19
-
17:13
-
17:08
-
17:02
-
16:59
-
16:44
-
16:38
-
16:27
Партнерский контент