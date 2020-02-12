Баллак: у «Баварии» есть большое преимущество над «Челси» в ЛЧ из-за неопытности Лэмпарда

Бывший футболист «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак высказался о противостоянии мюнхенцев и лондонцев в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Бавария» является фаворитом этого противостояния по многим причинам. В пользу мюнхенцев говорит опыт. Запрет «Челси» на трансферы заставил их больше использовать молодых игроков. Их наставник — новичок, он неопытен в своей работе. Это является большим преимуществом для «Баварии». Уровень результативности игроков «Баварии» — ещё один плюс мюнхенцев. Они более стабильны, чем прошлой осенью», — приводит слова Баллака Goal.com.



Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится 25 февраля в Лондоне. Ответная игра пройдёт в Мюнхене 18 марта.