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Баллак: у «Баварии» есть большое преимущество над «Челси» в ЛЧ из-за неопытности Лэмпарда

Баллак: у «Баварии» есть большое преимущество над «Челси» в ЛЧ из-за неопытности Лэмпарда
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак высказался о противостоянии мюнхенцев и лондонцев в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» является фаворитом этого противостояния по многим причинам. В пользу мюнхенцев говорит опыт. Запрет «Челси» на трансферы заставил их больше использовать молодых игроков. Их наставник — новичок, он неопытен в своей работе. Это является большим преимуществом для «Баварии». Уровень результативности игроков «Баварии» — ещё один плюс мюнхенцев. Они более стабильны, чем прошлой осенью», — приводит слова Баллака Goal.com.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится 25 февраля в Лондоне. Ответная игра пройдёт в Мюнхене 18 марта.

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