Д. Комбаров: в «Динамо» тоже боролись за выживание, а через пару лет завоевали бронзу

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал об адаптации к жизни в Самаре. Ранее Комбаров выступал за московские «Спартак» и «Динамо».

«Были некоторые опасения в плане адаптации, но я уже привык ко всему. Непривычно жить вдали от семьи, родных, близких. При этом я понимал, что еду в другой город. Морально готовил себя к тому, что некоторое время будем жить на расстоянии. Однако сейчас есть современные технологии, которые позволяют выходить на связь ежедневно, видеть друг друга.

Тяжело ли было перестроиться на борьбу за выживание? Нет, это рабочий момент. К сожалению, сейчас мы идём внизу. Но надо работать над тем, чтобы исправить эту ситуацию. Кстати, в начале своей карьеры в «Динамо» мы тоже боролись за выживание. Тогда всё обошлось, а через пару лет мы завоевали бронзовые медали. Также и здесь: через работу, труд будем двигаться дальше и исправлять положение», — цитирует Комбарова «Российская газета».