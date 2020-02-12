Отец Кузяева: предложения от других клубов не рассматриваем

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал о восстановлении и будущем футболиста.



«Восстановление Далеру идёт потихоньку. Планирует на последнем сборе работу в общей группе. Сергей Богданович Семак сказал, что Далер начнёт потихоньку работать в общей группе. Мне сложно оценить вероятность. Тренеры и врачи определят на месте. Сроки будут позже.



Пока мы не приступили к переговорам о новом контракте с «Зенитом». Клуб и мы понимаем: сейчас самое главное — восстановить здоровье. Время есть до лета. Есть ли уверенность в продлении? На данный момент не могу сказать. У «Зенита» свои планы, у нас тоже есть свои мысли на этот счёт. Давайте не будем торопиться. Для начала восстановимся. Травматичность Далера не скажется на условиях контракта. Это естественный процесс в профессиональном спорте. Просто так сложилось. Предложения от других клубов мы не рассматриваем», — приводит слова Адьяма Кузяева «Спорт день за днём».