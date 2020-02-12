Отец Кузяева: предложения от других клубов не рассматриваем

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал о восстановлении и будущем футболиста.
«Восстановление Далеру идёт потихоньку. Планирует на последнем сборе работу в общей группе. Сергей Богданович Семак сказал, что Далер начнёт потихоньку работать в общей группе. Мне сложно оценить вероятность. Тренеры и врачи определят на месте. Сроки будут позже.
Пока мы не приступили к переговорам о новом контракте с «Зенитом». Клуб и мы понимаем: сейчас самое главное — восстановить здоровье. Время есть до лета. Есть ли уверенность в продлении? На данный момент не могу сказать. У «Зенита» свои планы, у нас тоже есть свои мысли на этот счёт. Давайте не будем торопиться. Для начала восстановимся. Травматичность Далера не скажется на условиях контракта. Это естественный процесс в профессиональном спорте. Просто так сложилось. Предложения от других клубов мы не рассматриваем», — приводит слова Адьяма Кузяева «Спорт день за днём».
- 12 февраля 2020
-
21:06
-
21:06
-
21:00
-
20:46
-
20:30
-
20:22
-
20:11
-
20:03
-
19:56
-
19:52
-
19:39
-
19:30
-
19:17
-
19:14
-
19:03
-
18:57
-
18:40
-
18:37
-
18:32
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:45
-
17:34
-
17:32
-
17:19
-
17:13
-
17:08
-
17:02
-
16:59
-
16:44
-
16:38
-
16:27