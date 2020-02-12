Пиоли: полуфинал Кубка Италии — важный шанс «Милана»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Италии. В 1/2 финала турнира «Милан» встретится с «Ювентусом». Первый матч состоится завтра, 13 февраля, в Милане.
«Нужно начать так, как мы начали первый тайм нашего дерби с «Интером». Да, мы в итоге не набрали очков в том матче, но это урок. Завтрашний матч очень важен, нам нужно реабилитироваться. И теперь у нас есть отличный шанс на выход в финал Кубка Италии, что будет важнейшим достижением. Мы готовы использовать этот важный шанс «Милана», — приводит слова Пиоли пресс-служба «россонери».
В матче 23-го тура Серии А «Милан» встречался с «Интером». После первого тайма «россонери» уверенно вели со счётом 2:0, но в итоге уступили — 2:4.
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