«Ювентус» заключил новое соглашение с компанией Allianz, клуб получит ещё € 103 млн

«Ювентус» объявил о продлении контракта о сотрудничестве со страховой компанией Allianz до 2030 года. В результате домашний стадион «Юве» сохранит в названии слово Allianz. Кроме того, логотип страховой компании будет нанесён на игровую форму клуба. По условиям нового соглашения клуб получит дополнительные € 103,1 млн.
«Мы очень рады развитию сотрудничества с компанией Allianz — одним из наиболее активных глобальных брендов в спортивной индустрии. Благодаря этому сотрудничеству компания Allianz будет ежедневно присутствовать в жизни «Ювентуса». Логотип компании будет виден на тренировках и во время матчей», — сказал глава отдела доходов клуба Джорджио Рикки.
«Ювентус», набрав в 23 турах 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Столько же баллов у лидирующего «Интера», который опережает «Ювентус» по дополнительным показателям.
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