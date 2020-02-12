Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» разгромил «Дижон» со счётом 6:1 и вышел в 1/2 финала Кубка Франции

«ПСЖ» разгромил «Дижон» со счётом 6:1 и вышел в 1/2 финала Кубка Франции
Футбол / Франция 0

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Дижон» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

Уже на 1-й минуте счёт в матче открыл защитник «Дижона» Веслей Лаутоа, который отправил мяч в собственные ворота. На 13-й минуте форвард хозяев Мунир Шуиар сравнял счёт. В конце первого тайма, на 44-й минуте, нападающий Килиан Мбаппе вновь вывел парижан вперёд в счёте. Через 6 минут защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва упрочил преимущество гостей. На 55-й минуте хавбек парижской команды Пабло Сарабия довёл счёт до разгромного. На 86-й минуте защитник «Дижона» Сену Кулибали забил второй автогол. В компенсированное время встречи Сарабия оформил дубль.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/2 финала Кубка Франции, а «Дижон» завершил выступление в турнире.

Кубок Франции. 1/4 финала
12 февраля 2020, среда. 20:30 МСК
Дижон
Дижон
Окончен
1 : 6
ПСЖ
Париж
0:1 Лаутоа – 1' (автогол)   1:1 Шуиар – 13'   1:2 Мбаппе – 44'   1:3 Тьяго Силва – 50'   1:4 Сарабия – 55'   1:5 Кулибали – 86' (автогол)   1:6 Сарабия – 90+1'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020