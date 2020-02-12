«ПСЖ» разгромил «Дижон» со счётом 6:1 и вышел в 1/2 финала Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Дижон» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась победой гостей со счётом 6:1.



Уже на 1-й минуте счёт в матче открыл защитник «Дижона» Веслей Лаутоа, который отправил мяч в собственные ворота. На 13-й минуте форвард хозяев Мунир Шуиар сравнял счёт. В конце первого тайма, на 44-й минуте, нападающий Килиан Мбаппе вновь вывел парижан вперёд в счёте. Через 6 минут защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва упрочил преимущество гостей. На 55-й минуте хавбек парижской команды Пабло Сарабия довёл счёт до разгромного. На 86-й минуте защитник «Дижона» Сену Кулибали забил второй автогол. В компенсированное время встречи Сарабия оформил дубль.



Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/2 финала Кубка Франции, а «Дижон» завершил выступление в турнире.