АПЛ не будет наказывать судью Мосса, на которого пожаловались футболисты «Борнмута»

Английская Премьер-лига не будет наказывать арбитра Джонатана Мосса, который оказался в центре громкой истории. Футболисты «Борнмута» обвинили рефери своскорбительных комментариях, которые имели место во время матча 26-го тура с «Шеффилд Юнайтед» (1:2). Руководство лиги провело беседу с Моссом и прослушало записи, сделанные с помощью микрофона судьи. По итогам разбирательства было принято решение не наказывать арбитра, сообщает The Guardian.

Футболисты «Борнмута» после матча заявили, что Мосс позволил себе оскорбительные выражения и насмешки. Полузащитник клуба Дэн Гослинг утверждает, что Мосс не проявил к игрокам никакого уважения.

«Перед началом сезона судьи говорят об уважении, но Мосс его не проявляет. Он говорил о нашей ситуации, о зоне вылета. Это было крайне неуважительно, это позор. Я думаю, что ему надо извиниться», — сказал Гослинг.

По данным британских СМИ, во время споров с футболистами «Борнмута» Мосс сказал им, что не он виноват в их сложной ситуации и месте в турнирной таблице.