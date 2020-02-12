АПЛ не будет наказывать судью Мосса, на которого пожаловались футболисты «Борнмута»

Английская Премьер-лига не будет наказывать арбитра Джонатана Мосса, который оказался в центре громкой истории. Футболисты «Борнмута» обвинили рефери своскорбительных комментариях, которые имели место во время матча 26-го тура с «Шеффилд Юнайтед» (1:2). Руководство лиги провело беседу с Моссом и прослушало записи, сделанные с помощью микрофона судьи. По итогам разбирательства было принято решение не наказывать арбитра, сообщает The Guardian.
Футболисты «Борнмута» после матча заявили, что Мосс позволил себе оскорбительные выражения и насмешки. Полузащитник клуба Дэн Гослинг утверждает, что Мосс не проявил к игрокам никакого уважения.
«Перед началом сезона судьи говорят об уважении, но Мосс его не проявляет. Он говорил о нашей ситуации, о зоне вылета. Это было крайне неуважительно, это позор. Я думаю, что ему надо извиниться», — сказал Гослинг.
По данным британских СМИ, во время споров с футболистами «Борнмута» Мосс сказал им, что не он виноват в их сложной ситуации и месте в турнирной таблице.
- 12 февраля 2020
-
22:50
-
22:45
-
22:21
-
22:20
-
21:51
-
21:34
-
21:21
-
21:06
-
21:06
-
21:00
-
20:46
-
20:30
-
20:22
-
20:11
-
20:03
-
19:56
-
19:52
-
19:39
-
19:30
-
19:17
-
19:14
-
19:03
-
18:57
-
18:40
-
18:37
-
18:32
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:45
-
17:34
-
17:32
-
17:19