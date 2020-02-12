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Кокорин встретился с президентом «Сочи», стороны близки к договорённости

Кокорин встретился с президентом «Сочи», стороны близки к договорённости
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 12 февраля, состоялась встреча между президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом и нападающим «Зенита» Александром Кокориным, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

По информации источника, переговоры находятся на завершающей стадии. Весьма вероятно, что в ближайшее время Кокорин присоединится к «Сочи» на тренировочном сборе в Турции.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего нападающего заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. Позже «Зенит» назвал состав на второй зимний сбор, в котором Александра не оказалось.

Б. Ротенберг: видимо, у Кокорина в голове сумбур. Ранее мы с ним обо всём договорились
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