Кокорин встретился с президентом «Сочи», стороны близки к договорённости

Сегодня, 12 февраля, состоялась встреча между президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом и нападающим «Зенита» Александром Кокориным, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.



По информации источника, переговоры находятся на завершающей стадии. Весьма вероятно, что в ближайшее время Кокорин присоединится к «Сочи» на тренировочном сборе в Турции.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего нападающего заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. Позже «Зенит» назвал состав на второй зимний сбор, в котором Александра не оказалось.