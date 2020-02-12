«Барселона» рассматривала возможность приобретения Куртуа и Мораты

Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о том, что клуб интересовался голкипером «Реала» Тибо Куртуа и форвардом «Атлетико» Альваро Моратой.



«Мы довольно часто обсуждали трансфер Куртуа, но в итоге спортивный директор Андони Субисаррета решил приобрести тер Штегена вместо него. Что касается Мораты, то его переход, по мнению игроков, мог бы привести к конфликту в раздевалке. Мората хотел играть, а не сидеть на скамейке запасных.



У Мораты было две проблемы: финансовые запросы, которые контролировал Пеп Сегура, и спортивная сторона. Что касается Сегуры, то он был очень осторожен, чтобы не превысить бюджет. К тому же Мората был игроком сборной, он должен был играть. Если бы он пришёл, он мог добавить волнений, хотя атмосфера в клубе была очень хорошей», — приводит слова Местре Mundo Deportivo.