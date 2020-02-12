Слуцкий продолжил шутить над Дзюбой, посмеявшись над его мечтами о карьере за рубежом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил очередной ироничный пост, посвящённый форварду «Зенита» Артёму Дзюбу. Слуцкий опубликовал нарезку из видео с сёрфером и шатающимся мужчиной, который падает на песок, не сумев встать на доску для сёрфинга.
«Артём Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность», — подписал видео в своём «инстаграме» Слуцкий.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкого.
Ранее Слуцкий и Дзюба устроили своеобразный юмористический батл в «Инстаграме». Дзюба опубликовал в своём аккаунте кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», сопроводив его подписью: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба». Специалист отреагировал на пост комментарием «Не я начал эту войну», а спустя несколько минут разместил у себя кадр из другого мультфильма — «Бревно» — и добавил такую подпись: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм». Затем Слуцкий выложил картинку с котёнком, который видит в зеркале льва. Тренер сравнил Дзюбу с котёнком.
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