Уткин — о переговорах Кокорина с «Сочи»: увы, тряпка

Известный блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о переговорах форварда «Зенита» Александра Кокорина и руководства ФК «Сочи». Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Кокорин провёл переговоры с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом. По данным источника, Кокорин, вероятно, в ближайшее время присоединится к «Сочи».

«Увы. Тряпка», — написал Уткин в своём «твиттере».

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Кокорин будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Сам футболист отказался от перехода, заявив, что не планирует покидать «Зенит». Тогда руководство питерского клуба отправило нападающего на сборы с «Зенитом-2», выступающим в ПФЛ.