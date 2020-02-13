Агент игрока «Крузейро» Кака: если ЦСКА проявит интерес, точно рассмотрим предложение

Агент Нене Зини, представляющий интересы защитника «Крузейро» Кака Жуниора, отметил, что он и его клиент готовы рассмотреть предложение от ЦСКА, если оно поступит. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой ЦСКА предложил около € 4 млн за Кака.



«До этого момента никто из ЦСКА не связывался со мной по поводу Кака. Но ещё остаётся несколько дней до закрытия трансферного окна, все может измениться. Посмотрим. ЦСКА — большой клуб. Если он проявит интерес, мы точно рассмотрим предложение. Сейчас мы находимся в переговорах о летнем трансфере с другим европейским клубом», — приводит слова Зини Sport24.



20-летний Кака является воспитанником «Крузейро». В минувшем сезоне он принял участие в 20 матчах чемпионата Бразилии (в 18 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил пять жёлтых карточек.

ЦСКА предложил около € 4 млн за бразильского защитника Кака