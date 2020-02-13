«Интер» проиграл «Наполи» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Интер» принимал «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Наполи» Фабиан Руис, отправивший мяч в ворота миланского «Интера» на 57-й минуте.



В 1/4 финала Кубка Италии миланский «Интер» обыграл «Фиорентину» со счётом 2:1, а «Наполи» оказался сильнее римского «Лацио» (1:0). Ответная встреча «Наполи» и миланского «Интера» в полуфинале Кубка Италии состоится 5 марта на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.



В другом полуфинале Кубка Италии встретятся «Милан» и туринский «Ювентус». Первая игра пройдёт сегодня, 13 февраля. Напомним, действующим обладателем Кубка Италии является «Лацио».