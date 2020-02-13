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«Интер» проиграл «Наполи» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

«Интер» проиграл «Наполи» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Интер» принимал «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Наполи» Фабиан Руис, отправивший мяч в ворота миланского «Интера» на 57-й минуте.

В 1/4 финала Кубка Италии миланский «Интер» обыграл «Фиорентину» со счётом 2:1, а «Наполи» оказался сильнее римского «Лацио» (1:0). Ответная встреча «Наполи» и миланского «Интера» в полуфинале Кубка Италии состоится 5 марта на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.

В другом полуфинале Кубка Италии встретятся «Милан» и туринский «Ювентус». Первая игра пройдёт сегодня, 13 февраля. Напомним, действующим обладателем Кубка Италии является «Лацио».

Кубок Италии. 1/2 финала. 1-й матч
12 февраля 2020, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Руис – 57'
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