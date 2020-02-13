Главный тренер «Аякса» подтвердил трансфер Зиеша в летнее трансферное окно

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подтвердил, что нападающий амстердамцев Хаким Зиеш покинет клуб по окончании сезона. Ранее в ряде СМИ появилась информация, согласно которой «Челси» и «Аякс» согласовали трансфер Зиеша.

«Трансфер назревал. Мы ожидали, что это случится. Лично я думал, что это произойдёт ещё год или два назад. Каждый раз я думал, ох, вау, он остаётся! Мы просто счастливы, что он будет выступать за нас до конца сезона», — цитирует тен Хага Fox Sports.

De Telegraaf утверждает, что за последние 24 часа между «Аяксом» и «Челси» была достигнута устная договорённость о трансфере марокканского нападающего в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит € 45 млн.

Ранее появилась информация, что клуб готов выделить главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду более € 170 млн на новых игроков. Лондонцам сняли трансферный запрет ещё перед зимним трансферным окном, но клубу так и не удалось оформить сделки в январе.