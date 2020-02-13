Мальдини доволен работой Пиоли в «Милане». Клуб идёт на 10-м месте в чемпионате

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что доволен работой главного тренера клуба Стефано Пиоли, под руководством которого команда занимает 10-е место в чемпионате Италии, а также прокомментировал слухи о возможном назначении немецкого специалиста Ральфа Рангника.
«Мы очень довольны его работой. Он принял команду в тяжёлый период, когда дела шли плохо, было мало уверенности. Молодёжь при нём прибавила, у команды появился стиль. Его будущее? До конца сезона многое может произойти. Все мы – а особенно тренеры и менеджеры – зависим от результатов. Но мы надеемся, что Пиоли великолепно проведёт вторую часть сезона. Думаю, у нас получится. Наша цель – прогресс. В прошлом году мы заняли 5-е место, нам не хватило одного очка до Лиги чемпионов и мы хотим улучшить этот результат. Возможность для этого по-прежнему есть, мы ещё можем изменить ход сезона. Мы работаем, состав стал моложе, зарплатная ведомость меньше. Это ещё не «Милан» мечты, но мы стараемся
Я видел эти слухи о назначении Ральфа Рангника из «РБ Лейпциг». Как директор не думаю, что это подходящий специалист для «Милана», — сказал Мальдини в интервью Sky Sport Italia.
«Милан», набрав 32 очка в 23 турах, занимает 10-е место в чемпионате Италии. В ближайшем матче, в рамках двухматчевого противостояния в полуфинальной стадии Кубка Италии, «Милан» примет туринский «Ювентус».
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