«Наполи» впервые с 1991 года выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Интер» принимал «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Впервые с 1991 года «Наполи» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии, сообщает Opta. В том матче неаполитанцы с минимальным счётом (1:0) на выезде обыграли «Сампдорию», но уступили в ответном матче и смогли выйти в финал турнира.



При удачном исходе в ответном матче с «Интером», подопечные Дженнаро Гаттузо впервые с 2014 года могут выйти в финал Кубка Италии.



«Наполи», набрав 30 очков в 23 матчах, занимает 11-е место в итальянской Серии А. В следующем туре неаполитанцы на выезде сыграют с «Кальяри».