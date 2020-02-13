Конте: «Наполи» имеет самый внушительный состав в Серии А после «Ювентуса»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги первого полуфинального матча Кубка Италии с «Наполи», в котором его команда потерпела домашнее поражение со счётом 0:1.
«Наполи» приехал играть в оборонительный футбол, перекрывая всё, даже Мертенс опекал Брозовича. В некоторых эпизодах нам нужно было быстрее двигать мяч и искать ситуации для обыгрыша один в один, обостряя игру. В любом случае, поздравляю «Наполи», они победили, значит, их стратегия была правильной.
Миланское дерби отняло много сил как физических, так и особенно моральных. Я сделал пять замен по сравнению с воскресным матчем, но «Наполи» в этом сезоне уже обыгрывал «Ювентус», «Лацио» и «Ливерпуль», поэтому это мастеровитая команда. Я бы даже сказал, что у «Наполи» самый внушительный состав в Серии А после «Ювентуса
В прошлом для нас матче «Милан» играл в более атакующем ключе, с множеством свободных зон. Сегодня такого не было, так как «Наполи» показывал очень закрытую игру. Конечно, у нас были шансы, и было бы неплохо, если бы мы сыграли вничью», — приводит слова Конте Football Italia.
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