Гол Зе Луиша помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии

В Порту на стадионе «Драгау» состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Португалии, в котором «Порту» принимал «Академику». Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

В составе победителей отличились Алекс Теллес, Сержиу Оливейра и ещё один гол забил Зе Луиш, который знаком российским болельщикам по выступлениям за «Спартак». Первый матч, который состоялся на стадионе «Эштадиу ду Фонтелу», завершился со счётом 1:1.

В финале Кубка Португалии «Порту» сыграет «Бенфикой», которая в своём полуфинальном матче обыграла «Фамаликан» (3:2, 1:1).

Финальная встреча турнира состоится 25 мая на стадионе «Насьонал» в Оэйраше.

Действующим победителем Кубка Португалии является «Спортинг», который в финале прошлого года обыграл «Порту» (2:2, 5:4 – по пенальти).