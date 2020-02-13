Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Зе Луиша помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии

Гол Зе Луиша помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

В Порту на стадионе «Драгау» состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Португалии, в котором «Порту» принимал «Академику». Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

В составе победителей отличились Алекс Теллес, Сержиу Оливейра и ещё один гол забил Зе Луиш, который знаком российским болельщикам по выступлениям за «Спартак». Первый матч, который состоялся на стадионе «Эштадиу ду Фонтелу», завершился со счётом 1:1.

В финале Кубка Португалии «Порту» сыграет «Бенфикой», которая в своём полуфинальном матче обыграла «Фамаликан» (3:2, 1:1).

Финальная встреча турнира состоится 25 мая на стадионе «Насьонал» в Оэйраше.

Действующим победителем Кубка Португалии является «Спортинг», который в финале прошлого года обыграл «Порту» (2:2, 5:4 – по пенальти).

Кубок Португалии. 1/2 финала. 2-й матч
12 февраля 2020, среда. 23:45 МСК
Порту
Порту
Окончен
3 : 0
Академику
Визеу
1:0 Теллес – 19' (пен)   2:0 Зе Луиш – 64'   3:0 Оливейра – 72'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020