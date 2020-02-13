Гол Зе Луиша помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии

В Порту на стадионе «Драгау» состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Португалии, в котором «Порту» принимал «Академику». Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.
В составе победителей отличились Алекс Теллес, Сержиу Оливейра и ещё один гол забил Зе Луиш, который знаком российским болельщикам по выступлениям за «Спартак». Первый матч, который состоялся на стадионе «Эштадиу ду Фонтелу», завершился со счётом 1:1.
В финале Кубка Португалии «Порту» сыграет «Бенфикой», которая в своём полуфинальном матче обыграла «Фамаликан» (3:2, 1:1).
Финальная встреча турнира состоится 25 мая на стадионе «Насьонал» в Оэйраше.
Действующим победителем Кубка Португалии является «Спортинг», который в финале прошлого года обыграл «Порту» (2:2, 5:4 – по пенальти).
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