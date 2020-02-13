Полузащитник «Бенфики» Габриэл приостановил карьеру из-за проблем с глазами, сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, впервые игрок пожаловался на проблемы со зрением после первого полуфинального матча Кубка Португалии с «Фамаликаном» (3:2). После тестов стало известно, что у Габриэла выявили проблемы с мозговыми нервами, из-за чего у него возникает двоение в глазах. На данный момент невозможно определить крайний срок его восстановления.

Бразильский хавбек будет находиться под наблюдением врачей, и выполнять физические задания, которые сочтёт необходимыми.

В ноябре прошлого гола «Бенфика» продлила контракт с Габриэлем до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии игрок провёл 13 матчей (11 – в стартовом составе), в которых забил 1 гол.