Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора жёлтых карточек
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 26-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» из-за перебора жёлтых карточек, сообщает дисциплинарный комитет ПФЛ.
В матче прошлого тура Лиги 1 с «Амьеном» (2:1) Головин получил жёлтую карточку, которая стала для него третьей за последние 10 игр. Санкции вступят в силу с 18 февраля. Таким образом, россиянин сможет помочь своей команде в матче 25-го тура чемпионата Франции «Монпелье» (14 февраля), но пропустит следующую игру с «Дижоном» (22 февраля).
На данный момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 35 очков. В нынешнем сезоне Лиги 1 Головин провёл 22 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
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