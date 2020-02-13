Сарри: посмотрим, нужен ли будет отдых Роналду перед ЛЧ. Он чувствует себя хорошо
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, будет ли он предоставлять отдых португальскому нападающему Криштиану Роналду перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».
«Посмотрим. Я говорил с ним. Роналду сказал мне, что сейчас чувствует себя хорошо. Мы будем следить за его состоянием от матча к матчу», — приводит слова Сарри Goal.
Матч «Лион» — «Ювентус» состоится 26 февраля. До встречи с французами итальянский клуб проведёт три матча: с «Миланом» в Кубке Италии (13 февраля), а также с «Брешией» (16 февраля) и СПАЛом (22 февраля) в Серии А.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, в которых забил 20 голов и отдал две результативные передачи.
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