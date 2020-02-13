«Ливерпуль» сообщил «Боруссии» Д о желании купить Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти летом в «Ливерпуль», сообщает Daily Mail.
По информации источника, мерсисайдцы вступили в борьбу за англичанина и обратились к «Боруссии», выразив желание подписать 19-летнего вингера. В клубе надеются, что крупный с финансовой точки зрения спонсорский контракт с Nike и связи главного тренера команды Юргена Клоппа с «Боруссией» помогут в осуществлении этого трансфера. Сам специалист не раз говорил, что восхищается молодым полузащитником. Немецкий клуб оценивает игрока минимум в € 120 млн. Также на Санчо претендуют «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 19 матчах чемпионата Германии. Он забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.
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