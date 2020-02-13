Мбаппе — первый игрок «ПСЖ», который забивал голы во всех турнирах сезона-2019/2020

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал первым игроком парижского клуба, который забивал голы во всех турнирах сезона-2019/2020.

Форвард отметился голом в матче 1/4 финала Кубка Франции с «Дижоном» (6:1) и, таким образом, отличился в пяти турнирах нынешнего сезона.

Всего на счету Мбаппе 24 гола в сезоне-2019/2020. Он стал автором 15 забитых мячей в чемпионате Франции, дважды отличился в Кубке французской лиги, забил пять голов в Лиге чемпионов, а также по одному разу отличился в Кубке и Суперкубке Франции.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 145 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 35 млн за счёт бонусов. Контракт 21-летнего футболиста с клубом действует до лета 2022 года.