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Мбаппе — первый игрок «ПСЖ», который забивал голы во всех турнирах сезона-2019/2020

Мбаппе — первый игрок «ПСЖ», который забивал голы во всех турнирах сезона-2019/2020
Футбол / Франция 0

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал первым игроком парижского клуба, который забивал голы во всех турнирах сезона-2019/2020.

Форвард отметился голом в матче 1/4 финала Кубка Франции с «Дижоном» (6:1) и, таким образом, отличился в пяти турнирах нынешнего сезона.

Всего на счету Мбаппе 24 гола в сезоне-2019/2020. Он стал автором 15 забитых мячей в чемпионате Франции, дважды отличился в Кубке французской лиги, забил пять голов в Лиге чемпионов, а также по одному разу отличился в Кубке и Суперкубке Франции.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 145 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 35 млн за счёт бонусов. Контракт 21-летнего футболиста с клубом действует до лета 2022 года.

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