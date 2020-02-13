Зиеш согласовал личный контракт с «Челси»

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры между клубами продолжаются и находятся на завершающей стадии. Сумма трансфера составит € 45 млн, а для самого игрока готов личный контракт до 2025 года с годовой зарплатой в € 5 млн плюс различные бонусы. Сообщается, что в «Челси» ожидали более упорной борьбы с другими клубами за игрока.
«Челси» ещё в прошлом месяце рассматривал возможность подписания Зиеша, однако голландский клуб был твёрдо намерен оставить игрока до конца сезона.
Ранее появилась информация, что клуб готов выделить главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду более € 170 млн на новых игроков. Лондонцам сняли трансферный запрет ещё перед зимним трансферным окном, но клубу так и не удалось оформить сделки в январе.
- 13 февраля 2020
-
11:01
-
10:42
-
10:38
-
10:29
-
10:16
-
10:13
-
10:01
-
09:52
-
09:43
-
09:26
-
09:15
-
09:00
-
08:26
-
08:07
-
06:57
-
06:09
-
05:54
-
05:15
-
04:52
-
03:56
-
03:39
-
03:20
-
02:20
-
00:59
-
00:57
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:21
-
00:05
- 12 февраля 2020
-
23:56
-
23:42
-
23:40
-
23:22
-
23:19