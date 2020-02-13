Зиеш согласовал личный контракт с «Челси»

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между клубами продолжаются и находятся на завершающей стадии. Сумма трансфера составит € 45 млн, а для самого игрока готов личный контракт до 2025 года с годовой зарплатой в € 5 млн плюс различные бонусы. Сообщается, что в «Челси» ожидали более упорной борьбы с другими клубами за игрока.

«Челси» ещё в прошлом месяце рассматривал возможность подписания Зиеша, однако голландский клуб был твёрдо намерен оставить игрока до конца сезона.



Ранее появилась информация, что клуб готов выделить главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду более € 170 млн на новых игроков. Лондонцам сняли трансферный запрет ещё перед зимним трансферным окном, но клубу так и не удалось оформить сделки в январе.