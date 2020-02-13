Роджерс прокомментировал интерес «Лестера» к Лаллане

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может летом перейти в стан «лис».

«Адам — фантастический игрок, и именно я привёл его в «Ливерпуль» в своё время. Я знал, на что он способен со времён, когда он выступал ещё молодым игроком за «Саутгемптон». Он отлично играл за «Ливерпуль», и я уверен, что он рассмотрит все варианты, которые ему поступят в конце сезона.

Но не нужно говорить об этом сейчас. Мы говорили о переходах весь январь. Мне не нужно в данный момент говорить о летнем трансферном окне. Хочу лишь добавить, что Лаллана — игрок высокого класса», — приводит слова Роджерса Sky Sports.

Лаллана перешёл в «Ливерпуль» в 2014 году из «Саутгемптона» за € 31 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл в английской Премьер-лиге 13 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.