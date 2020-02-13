Б. Ротенберг: договорились с Кокориным, что весеннюю часть сезона он проведёт в «Сочи»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что он договорился с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным о его переходе в сочинский клуб.
«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведёт в „Сочи“, — приводит слова Ротенберга „Р-Спорт“.
Ранее сообщалось, что о переходе Кокорина на правах аренды Ротенберг договорился лично с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. При этом против перехода выступили сам футболист и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. За отказ перейти в «Сочи» 28-летний Кокорин был переведён в «Зенит-2», который выступает в Профессиональной футбольной лиге.
Уткин — о переговорах Кокорина с «Сочи»: увы, тряпка
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