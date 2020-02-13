«Ливерпуль» должен активировать опцию выкупа Вернера до апреля

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может перейти в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По информации источника, «Ливерпуль» должен активировать опцию выкупа немецкого форварда до конца апреля. В таком случае сумма составит от € 55 млн до € 60 млн. Также журналист сообщил, что, по словам руководства, мюнхенская «Бавария» не планирует делать предложение относительно Вернера.

Тимо Вернер принял участие в 21 матче Бундеслиги в этом сезоне. Форвард забил 20 голов и стал автором 6 результативных передач. Контракт немецкого футболиста с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2023 года.



В услугах 23-летнего форварда также заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Атлетико», «Интер» и «Челси». При этом ранее сообщалось, что сам игрок считает «Ливерпуль» приоритетным вариантом продолжения карьеры.