Правильно ли поступил Кокорин, согласившись на переход в «Сочи»?
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что договорился с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным о его переходе в сочинский клуб.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: правильно ли поступил Кокорин, согласившись на переход в «Сочи»?
Напомним, что «Зенит» принял решение отдать форварда в аренду «Сочи» до окончания сезона-2019/2020 ещё в конце января.
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
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