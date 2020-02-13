Правильно ли поступил Кокорин, согласившись на переход в «Сочи»?

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что договорился с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным о его переходе в сочинский клуб.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: правильно ли поступил Кокорин, согласившись на переход в «Сочи»?

Напомним, что «Зенит» принял решение отдать форварда в аренду «Сочи» до окончания сезона-2019/2020 ещё в конце января.



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