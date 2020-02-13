ЦСКА поздравил Бабаева с днём рождения

ЦСКА на своём официальном сайте поздравил генерального директора клуба Романа Бабаева с днём рождения.

«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют генерального директора клуба Романа Бабаева с днём рождения!

Желаем Роману Юрьевичу крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в работе на благо родного клуба!» — написано на сайте московского клуба.

Московский ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате московский клуб проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».