Ростовцев: «Енисей» увеличил зарплаты футболистам в нарушение всех норм

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал ситуацию в «Енисее», объяснив резкий рост зарплат в клубе.



«Начисление произвёл клуб — в нарушение всех норм финансово-хозяйственной деятельности, вне утверждённых лимитов расходования бюджета края на 2020–2021 годы. Завышенные контракты заключались в середине 2019 года, хотя рамки трёхлетнего планирования были на тот момент абсолютно понятны. Руководство клуба знало, что не получит субсидию такого размера, и всё равно пошло на этот шаг. Телега поехала впереди лошади.



Кроме того, аудит, который сейчас проводится в «Енисее», — это необходимая процедура для прохождения лицензирования, — показывает: к финансовой деятельности клуба есть большие вопросы. К бухгалтерской отчётности, к организации внутренних процессов. Сотни миллионов рублей списывались без обязательных процедур, накопились долги, перешедшие на этот год. Очень много удивительного, скажем так, в работе господина Рубцова, возглавлявшего «Енисей» до ноября минувшего года. По этой причине я инициировал проверку клуба краевой службой финансового контроля.



От старой команды идёт полный саботаж. Все специалисты уволились по собственному желанию. На днях написала заявление об увольнении главный бухгалтер. Сейчас мы даже не можем посмотреть приход и расход из всех необходимых источников, предстоит скрупулезно разбираться. В том числе для того, чтобы до конца понять действия или бездействие бывшего менеджмента», — приводит слова Ростовцева «Матч ТВ».

Сотрудники спецслужб приехали на базу «Енисея»