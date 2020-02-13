Хохлов: не в обиду Комличенко, но в моём списке были другие нападающие
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о новичке московского клуба форварде Николае Комличенко.
«Я знаю достаточно о Комличенко. Но на тот момент в моём списке были другие нападающие на усиление «Динамо». Не в обиду ему будет сказано», — приводит слова Хохлова «Советский спорт».
Николай Комличенко — воспитанник «Краснодара». За свой предыдущий клуб «Млада-Болеслав» форвард выступал с лета 2017 года. Ранее он защищал также цвета «Краснодара-2», «Слована» из Либерца и новороссийского «Черноморца».
«Динамо», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах московская команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
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