Хохлов: не в обиду Комличенко, но в моём списке были другие нападающие

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о новичке московского клуба форварде Николае Комличенко.

«Я знаю достаточно о Комличенко. Но на тот момент в моём списке были другие нападающие на усиление «Динамо». Не в обиду ему будет сказано», — приводит слова Хохлова «Советский спорт».

Николай Комличенко — воспитанник «Краснодара». За свой предыдущий клуб «Млада-Болеслав» форвард выступал с лета 2017 года. Ранее он защищал также цвета «Краснодара-2», «Слована» из Либерца и новороссийского «Черноморца».

«Динамо», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах московская команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.