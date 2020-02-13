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Мануэл Фернандеш стал отцом

Мануэл Фернандеш стал отцом
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Краснодара» поздравила португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, у которого родилась дочка.

«В семье Мануэла Фернандеша прибавление! Поздравляем нашего Ману и его супругу с рождением дочери! Желаем родителям побольше счастливых мгновений и поменьше бессонных ночей. А малышке расти здоровой и радовать родителей!» — сообщается в «твиттере» краснодарского клуба.

Фернандеш перешёл в «Краснодар» в сентябре 2019 года из московского «Локомотива» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 34-летний португальский хавбек провёл за краснодарский клуб шесть матчей в Российской Премьер-Лиге (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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