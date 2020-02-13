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24 футболиста «Крыльев Советов» отправились на сбор в Испанию

24 футболиста «Крыльев Советов» отправились на сбор в Испанию
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Крыльев Советов» в составе из 24 человек отправились на заключительный сбор, который команда проведёт в Испании, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Никита Пищулин.

Защитники: Максим Карпов, Тарас Бурлак, Виталий Лысцов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Владимир Полуяхтов, Александр Анюков, Мехди Зеффан, Александр Евинов.

Полузащитники: Паул-Виорел Антон, Александр Гацкан, Антон Терехов, Денис Попович, Срджан Мияилович, Артём Тимофеев, Сергей Иванов, Антон Зиньковский, Дмитрий Кабутов.

Нападающие: Егор Голенков, Деян Радоньич.

«Крылья Советов», набрав 18 очков в 19 матчах, находятся в зоне вылета и занимают 15-е место в РПЛ.

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