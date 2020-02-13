24 футболиста «Крыльев Советов» отправились на сбор в Испанию
Футболисты «Крыльев Советов» в составе из 24 человек отправились на заключительный сбор, который команда проведёт в Испании, сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Никита Пищулин.
Защитники: Максим Карпов, Тарас Бурлак, Виталий Лысцов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Владимир Полуяхтов, Александр Анюков, Мехди Зеффан, Александр Евинов.
Полузащитники: Паул-Виорел Антон, Александр Гацкан, Антон Терехов, Денис Попович, Срджан Мияилович, Артём Тимофеев, Сергей Иванов, Антон Зиньковский, Дмитрий Кабутов.
Нападающие: Егор Голенков, Деян Радоньич.
«Крылья Советов», набрав 18 очков в 19 матчах, находятся в зоне вылета и занимают 15-е место в РПЛ.
«Крылья Советов» сделали предложение по иракскому хавбеку, которым интересовался «Зенит»
Читайте также
- 13 февраля 2020
-
12:17
-
12:02
-
11:51
-
11:39
-
11:28
-
11:28
-
11:12
-
11:04
-
11:01
-
10:42
-
10:38
-
10:29
-
10:16
-
10:13
-
10:01
-
09:52
-
09:43
-
09:26
-
09:15
-
09:00
-
08:26
-
08:07
-
06:57
-
06:09
-
05:54
-
05:15
-
04:52
-
03:56
-
03:39
-
03:20
-
02:20
-
00:59
-
00:57
-
00:42
-
00:41
Партнерский контент