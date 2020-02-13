Защитник «Нижнего Новгорода» Лебедев перейдёт в «Актобе»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Нижнего Новгорода» Юрий Лебедев перейдёт в «Актобе» на постоянной основе.

Юрий Лебедев принял участие в 15 (7 — в основном составе) матчах Футбольной национальной лиги в текущем сезоне. Защитник не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки.

В турнирной таблице Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» располагается на 11-м месте. В активе команды Роберта Евдокимова 35 очков после 25 туров. Следующий матч ФНЛ клуб из Нижнего Новгорода проведёт с «Балтикой». Встреча состоится 9 марта.

В Кубке России «Нижний Новгород» прекратил борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв «Шиннику». Победу команда из Ярославля одержала в серии пенальти со счётом 3:0. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счётом 2:2.