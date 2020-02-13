Васильев: решили позвать Головина после его гола «Арсеналу», наши скауты мало знали РПЛ

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, как принималось решение о приобретении российского полузащитника Александра Головина.
«Идея пригласить Головина пришла нашему спортивному департаменту. Раз в месяц у меня была встреча со скаутами, и один из них приметил Александра. В то время он как раз выступал в Европе, забил очень красивый гол «Арсеналу». Он стал триггером? Так и было. Надо понимать, что скауты «Монако» мало знали Россию и наш чемпионат. Поэтому, безусловно, триггером становится выступление футболистов на европейской арене. Зачастую (и я сейчас не про Головина) можно отыграть весь сезон плохо, а потом несколько раз удачно выступить в Лиге чемпионов против сильного соперника, и это будут обсуждать. Если же ты сильно сыграл против слабых команд, это мало кого интересует. Когда Головин начал успешно выступать в еврокубках, о нём заговорили. Я и сам в тот момент подумал: так, интересно, надо проверить», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Салавату Муртазину.
Полное интервью с Васильевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 13 февраля 2020
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