«Монако» отказался от покупки Кокорина по соображениям репутации в 2016 году

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что монегаски в 2016 году отказались от покупки нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Монако» — «русский клуб»: у него российский владелец, больше информации о рынке РПЛ, больше возможностей на нём. Было время, мы и Кокорина рассматривали. Но после известной истории с шампанским в Монако наш интерес пропал. Он перестал соответствовать нашему имиджу. Предчувствовали? Возможно, и так. Тем более этот случай не исключительный, мы не раз отказывались от футболиста по соображениям репутации. Какое-то время рассматривали центрального защитника из Португалии. Он сейчас играет в «Олимпиакосе», недавно вернулся в сборную. Очень сильный защитник, но была неприятная история. Ему не отдавали долги, и они с ребятами пошли их выбивать. Следили за ним, но решили отойти от этого варианта», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Салавату Муртазину.
Полное интервью с Васильевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 13 февраля 2020
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