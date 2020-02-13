Дюков: вопрос расширения РПЛ мы не обсуждали. Сначала надо подготовить клубы

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что на исполкоме не рассматривался вопрос о расширении РПЛ.
«Вопрос расширения РПЛ мы не обсуждали. Если будет такое обращение, мы его рассмотрим. Моя точка зрения: действительно весной прошлого года мы начали обсуждать необходимость увеличения количества игр, добавить коммерчески привлекательных матчей, повысить интенсивность. К этой работе был привлечён PWC. У них было более 10 вариантов, один из них — увеличить до 18 команд. Но они посчитали, что при таком варианте доходы упадут. Очевидно, придётся проводить матчи с более низкой зрелищностью. Были разные варианты, но вариант с 18 командами не рассматривался.
Лига за увеличение количества матчей, но представители клубов говорят, что наших клубов, способных потянуть такой формат, нет. Зато есть белорусские, армянские и так далее, но их менеджеры против. У них была команда не поддерживать эту идею.
В долгосрочной перспективе 18 клубов — это нормально, но мы должны иметь хотя бы 24-25 клубов, которые могли бы это потянуть, играть в РПЛ. Мы видим клубы с новыми аренами, но одного стадиона мало. Нужна команда менеджеров, которые смогут работать со спонсорами, зрителями, чтобы создать конкурентоспособную команду. Плюс нужны деньги, сотни миллионов рублей нужны, хоть это и не миллиарды. И не у всех есть такие деньги.
Слышал мнения: давайте перейдём, а дальше разберёмся. Решение перейти на «осень-весну» принималось так же, мы не получили развития инфраструктуры, которого ждали. Надо подготовить клубы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 13 февраля 2020
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