Дюков — о ПФЛ: мы не будем останавливаться на четырёх зонах

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с реформированием ПФЛ.
«ПФЛ подверглась проработке решений по реформированию. Предложение по сокращению зон является оправданным, но это тактическое промежуточное решение. Оно нужно, чтобы сохранить клубы на Дальнем Востоке и Сибири. Без объединения мы можем потерять клубы и футбол там. Нам надо на это пойти.
Сейчас мы детально просчитывали все последствия, затраты, подходы к распределению, расходы, источники финансирования. Важно было определиться с состоянием ПФЛ. Мы не будем останавливаться на четырёх зонах, мы выбрали вектор развития ПФЛ. По нему мы будем стараться помогать возникновению новых клубов, в том числе на Дальнем Востоке и Сибири.
Хотим начинать процедуру лицензирования раньше и закончить до апреля, а не в мае. Чтобы хорошо подготовиться к новому сезону ПФЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 13 февраля 2020
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