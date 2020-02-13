Дюков — о ПФЛ: мы не будем останавливаться на четырёх зонах

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с реформированием ПФЛ.



«ПФЛ подверглась проработке решений по реформированию. Предложение по сокращению зон является оправданным, но это тактическое промежуточное решение. Оно нужно, чтобы сохранить клубы на Дальнем Востоке и Сибири. Без объединения мы можем потерять клубы и футбол там. Нам надо на это пойти.

Сейчас мы детально просчитывали все последствия, затраты, подходы к распределению, расходы, источники финансирования. Важно было определиться с состоянием ПФЛ. Мы не будем останавливаться на четырёх зонах, мы выбрали вектор развития ПФЛ. По нему мы будем стараться помогать возникновению новых клубов, в том числе на Дальнем Востоке и Сибири.

Хотим начинать процедуру лицензирования раньше и закончить до апреля, а не в мае. Чтобы хорошо подготовиться к новому сезону ПФЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.