Дюков — о ситуации с Головиным: будем сообщать школам о трансферах их воспитанников

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с трансфером Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Переход игрока обошёлся в € 30 млн, но футбольные школы, принимавшие участие в воспитании Головина, не получили солидарных выплат.
«Плохо, что деньги за трансфер Головина не дошли до школ. Не так сложно следить за своими воспитанниками, особенно если он переходит в «Монако». Сейчас мы помогаем в работе с бумажными обращениями. Это хороший урок. Школы действительно плохо знают систему солидарности, мы будем решать эту проблему. Отделу паспортизации будет поручено информировать школы о трансферах, которые случились с их игроками. Необходимо сделать методичку для школ, вывесить её на сайте. Будем использовать различные площадки, конференции, чтобы рассказывать об этом», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 13 февраля 2020
-
15:36
-
15:26
-
15:18
-
15:16
-
15:09
-
15:08
-
15:00
-
14:55
-
14:46
-
14:30
-
14:27
-
14:24
-
14:22
-
14:14
-
14:00
-
13:57
-
13:40
-
13:30
-
13:11
-
13:04
-
12:37
-
12:37
-
12:17
-
12:02
-
11:51
-
11:39
-
11:28
-
11:28
-
11:12
-
11:04
-
11:01
-
10:42
-
10:38
-
10:29
-
10:16