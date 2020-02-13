Дюков — о ситуации с Головиным: будем сообщать школам о трансферах их воспитанников

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с трансфером Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Переход игрока обошёлся в € 30 млн, но футбольные школы, принимавшие участие в воспитании Головина, не получили солидарных выплат.

«Плохо, что деньги за трансфер Головина не дошли до школ. Не так сложно следить за своими воспитанниками, особенно если он переходит в «Монако». Сейчас мы помогаем в работе с бумажными обращениями. Это хороший урок. Школы действительно плохо знают систему солидарности, мы будем решать эту проблему. Отделу паспортизации будет поручено информировать школы о трансферах, которые случились с их игроками. Необходимо сделать методичку для школ, вывесить её на сайте. Будем использовать различные площадки, конференции, чтобы рассказывать об этом», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.