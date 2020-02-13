«Аякс» подтвердил переход Зиеша в «Челси»

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш перейдёт в лондонский «Челси» по окончании сезона, сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.
Сумма трансфера составит € 45 млн, игрок присоединится к английской команде в июле 2020 года.
«Челси» ещё в прошлом месяце рассматривал возможность подписания Зиеша, однако голландский клуб был твёрдо намерен оставить игрока до конца сезона.
Ранее появилась информация, что клуб готов выделить главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду более € 170 млн на новых игроков. Лондонцам сняли трансферный запрет ещё перед зимним трансферным окном, но клубу так и не удалось оформить сделки в январе.
В этом сезоне Хаким Зиеш принял участие в 18 матчах чемпионата Нидерландов. Марокканский полузащитник забил 6 голов и стал автором 12 результативных передач.
- 13 февраля 2020
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